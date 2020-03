Leider: Unbekannte Person bricht in Kiosk ein

Leider. In der Zeit von Freitag bis Montag, 08 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zum Mensakiosk einer Schule in der Stadtbadstraße. Hierbei wurde ein Rollo massiv beschädigt. Der Täter fand zudem eine geringe Menge Bargeld, die er an sich nahm. Bei dem Versuch, eine Registrierkasse aufzuhebeln, scheiterte der Einbrecher.

Neuwagen verkratzt

Damm. Ein unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von Freitag, 10 Uhr bis Montag, 10 Uhr zwei Audi Neuwagen. Diese waren auf dem Gelände eines Autohauses in der Schönbornstraße abgestellt. Nun weisen die Fahrzeuge Kratzer an der hinteren linken Tür auf. Der Sachschaden beläuft sich im vierstelligen Bereich.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.