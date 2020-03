Leichtkraftrad-Fahrer ohne gültiges Kennzeichen unterwegs

Die Weiterfahrt wurde unterbunden, Anzeige wird vorgelegt.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bei einer Kontrolle am Mittwoch, um 20:45 Uhr, auf dem Kinderspielplatz am Kurt-Gerd-Kunkel-Platz überprüfte eine Polizeistreife einen 19-Jährigen, der auf einer Parkbank saß. Beim Annähern warf der junge Mann eine Plastiktüte ins Gebüsch. Bei der Überprüfung kam eine geringe Menge Betäubungsmittel von knapp 20 Gramm zu Tage, das sichergestellt wurde. Anzeige wird vorlegt.

Festnahme nach Einbruch

Am frühen Mittwochmorgen, 03:40 Uhr, konnte nach einer Alarmmitteilung von einem Zeugen beobachtet werden, wie mehrere Männer in der Hafenrandstraße vom Gelände einer Verwertungsfirma Metallteile in ein Fahrzeug luden. Die herbeieilenden Streifen konnten noch vor Ort einen 36-Jährigen Mann aus einem osteuropäischen Staat vorläufig festnehmen. Mindestens zwei unbekannte Mittäter flüchteten in der Dunkelheit unerkannt. Der dazugehörende Ford Transit war bereits mit diversen neuwertigen Metallteilen beladen. Der Ermittlungsrichter ordnete Untersuchungshaft für den Festgenommenen an. Der Wert der Beute betrug einige hundert Euro.

Einbruch in einen Büroraum

In der Zeit von Dienstag, 19:30 Uhr bis Mittwoch, 08:15 Uhr wurde in der Wendelbergstraße ein Firmeneinbruch von unbekannten Tätern verübt. Diese verschafften sich Zugang über den Sicherungszaun und gelangten über ein Fenster in das Gebäude. Hier wurden Büroräume durchwühlt und Schränke aufgebrochen. Die Täter richteten einen erheblichen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro an. An Beute fiel ihnen lediglich eine geringe Menge Bargeld aus einer Geldkassette in die Hände.

Drogenfahrt in Haibach

Im Rahmen einer Standkontrolle wurde am Mittwoch, im Ortsteil Grünmorsbach, gegen 22 Uhr, ein 20-Jähriger mit seinem Pkw VW angehalten. Bei der Überprüfung wirkte er sichtlich nervös und zeigte drogentypische Auffälligkeiten. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und durch einen Arzt durchgeführt, die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel gefahrenabwehrend sichergestellt.

