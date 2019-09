Leicht Verletzter nach Auffahrunfall in Wertheim

Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah am Freitagmittag die 21-jährige Fahrerin eines Suzuki, dass ein 21-jähriger Fahrer eines Mercedes verkehrsbedingt an einer Einmündung warten musste. In der Folge fuhr die Suzuki-Fahrerin dem Mercedes hinten auf. Der Mercedes-Fahrer wollte von der Bestenheider Landstraße in Wertheim links in die Stettiner Straße abbiegen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von knapp 6.000 Euro.

Weikersheim: Einfach davon gefahren - Zeugen gesucht

Einfach davon gefahren ist in dem Zeitraum von Freitag, 10.30 Uhr, bis Sonntag, 15.30 Uhr, ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug, nachdem er einen geparkten Mercedes in Weikersheim beschädigte. Der PKW parkte in der Schillerstraße seitlich am Straßenrand in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Beschädigt wurde das vordere Kennzeichen und der Kühlergrill, sodass Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim zu wenden.

dc/Meldungen der Polizei Heilbronn