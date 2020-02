Lego-Bausatz unter der Jacke - Polizei entdeckt Ladendieb

Bei einer Personenkontrolle in der Bahnhofstraße hat am Dienstag eine Polizeistreife einen Ladendiebstahl aufgedeckt, der bis dahin noch nicht bemerkt worden war. Der Streife war um 11.45 Uhr ein Fußgänger aufgefallen, der sichtlich unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Bei der Personenkontrolle fanden die Beamten einen original verpackten Lego-Bausatz, den der 45jährige unter seiner Jacke versteckt hielt. Beim Abgleich eines mitgeführten Kassenbons, der aus einem kurz zuvor getätigten Einkauf stammte, stellte sich heraus, dass der Bausatz in dem nahe gelegenen Einkaufsmarkt entwendet worden war. Der drogenabhängige Ladendieb wurde vor der Entlassung erkennungsdienstlich behandelt.

Fahrrad entwendet

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Bahnhofstraße ein Mountainbike entwendet. Der Besitzer hatte es am Freitagnachmittag vor einem Einkaufsmarkt angekettet. Am Samstagvormittag war es samt Schloss verschwunden. Es handelte sich um ein Rad der Marke Bulls vom Typ Sharptail 3 in den Farben rot/schwarz.

Fahrzeugkennzeichen entwendet

Obernburg a. Main. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde an einem Opel Corsa in der Frühlingstraße das hintere Kennzeichen OBB-K222 entwendet.

Fahrer unter Drogeneinfluss

Erlenbach a. Main, Lkr. Miltenberg. Ein Autofahrer, der unter Drogeneinfluss stand, flog bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf. Eine Streife hatte gegen Mitternacht in der Elsenfelder Straße einen VW Golf zur Verkehrskontrolle angehalten. Dabei ergab sich beim Fahrer der Verdacht auf Drogenkonsum. Ein Test bestätige den Konsum von Kokain. Dem 34jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Fahrer unter Alkoholeinfluss

Obernburg a. Main. Am Dienstagabend gegen 22 Uhr war einer Polizeistreife die unsichere Fahrweise eines Toyotafahrers aufgefallen. Bei der Kontrolle in der Unteren Wallstraße bestätigte sich der Verdacht. Der Alkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 0,49 mg/l. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

dc/Meldungen der Polizei Oberburg