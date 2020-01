Lebensmittelmarkt in Hanau überfallen

Ein Lebensmittelmarkt in der Lützelbuchener Straße ist am Dienstagabend von einem etwa 1,80 Meter großen, schlanken Mann überfallen worden. Der mit schwarzer Jogginghose und schwarzem Kapuzenpullover bekleidete Unbekannte hatte gegen 20.35 Uhr das Geschäft betreten und unter Vorhalt eines Messers die Tageseinnahmen gefordert. Als die Kassiererin dem englisch sprechenden Räuber die Herausgabe verweigerte, flüchtete der Maskierte, ohne Beute gemacht zu haben, aus dem Discounter. Bei der anschließenden Fahndung nach dem Täter waren mehrere Streifen und ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, die vor oder auch nach dem Überfall Beobachtungen gemacht haben oder weitere Hinweise auf den unbekannten Räuber geben können, sich auf der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Toyota-Fahrer beschädigt fünf geparkte Autos

Seligenstadt-Froschhausen. Einen Schaden von gut 12.000 Euro verursachte ein offenbar unter Alkoholeinfluss stehender Toyota-Fahrer am Dienstagabend in der Straße "Am Leimenweg" im Bereich der einstelligen Hausnummern. Nach ersten Erkenntnissen war der 28 Jahre alte Mann aus Idar-Oberstein in Richtung "Am Reitpfad" unterwegs und kam kurz nach 21 Uhr von der Straße ab. Hierbei beschädigte er fünf am Fahrbahnrand parkende Autos der Fabrikate VW, BMW und Opel. Vor Ort wollte eine alarmierte Streifenbesatzung einen Atemalkoholtest durchführen, was jedoch nicht gelang. Daher musste der Mann mit zur Wache kommen und eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.

Festnahme nach Brandstiftung

Hanau. Die Polizei nahm am späten Montagabend einen 29-Jährigen fest, der ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelmstraße (10er-Hausnummern) vorsätzlich gelegt haben soll. Nach einem vorangegangenen Streit mit einem Hausbewohner soll der Tatverdächtige die Wohnung des Bekannten verlassen und den davor befindlichen Müll in Brand gesetzt und die Tür versperrt haben. Ein Nachbar, der das Feuer bemerkte, löschte es mit einem Eimer Wasser ab. Der mutmaßliche Brandstifter hatte bereits das Haus verlassen, war aber von der alarmierten Polizei unmittelbar danach festgenommen worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau wurde der Wohnsitzlose beim Amtsgericht vorgeführt. Die Ermittlungsrichterin erließ anschließend Untersuchungshaftbefehl wegen besonders schwerer Brandstiftung und Fluchtgefahr.

Polizeipräsidium Südosthessen