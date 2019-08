Lebensmittel vom Fahrrad geklaut

Die Frau hatte um 08.15 Uhr ihre Einkäufe in einem Supermarkt in der Brentanostraße erledigt. Ihre gekauften Waren ließ sie in einer Tasche auf dem Einkaufskorb ihres Fahrrades zurück. Anschließend ging sie in einen benachbarten Supermarkt, um noch etwas anderes zu besorgen. Als sie kurze Zeit später zurückkam, waren ihre Einkäufe im Wert von 40 Euro spurlos aus dem Korb verschwunden. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Parkrempler

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Emmy-Noether-Straße entstand am Mittwochnachmittag ein Schaden von 4.000 Euro. Um 15.15 Uhr rangierte eine 55-jährige Daewoo-Fahrerin rückwärts aus einer Parklücke. Dabei übersah sie den VW einer 57-jährigen Frau, die vorbeifuhr, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Begattungskästen entwendet

Geiselbach, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Sonntagabend und Dienstagnachmittag entwendete ein Unbekannter zwei Begattungskästen für Bienen. Die beiden Kästen standen im Waldgebiet Zweiter Weidweg in Norden von Geiselbach. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Pkw mutwillig beschädigt

Alzenau-Michelbach, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwoch zwischen 02 und 06 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen VW, der in der Kälberauer Straße abgestellt war. Der Täter warf offenbar einen größeren Stein auf das Heck des Fahrzeugs, wodurch die Heckscheibe zerbrach und ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro entstand.

mci / Quelle: Polizei Alzenau