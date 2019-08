Laurenzi-Messe: Der Polizeibericht vom Mittwoch

Zu wild gefeiert und Security-Mitarbeiterin verletzt

Da ein 20-jähriger Gast im Festzelt zu wild feierte, mussten zwei Mitarbeiterinnen des Sicherheitsdienstes einschreiten. Sie forderten den auf einem Biertisch stehenden Mann mehrfach auf, herunterzusteigen.

Nachdem dieser den Aufforderungen nicht nachkam, musste er heruntergezogen und aus dem Zelt gebracht werden. Dabei versuchte der 20-Jährige, sich loszureißen und schlug einer Mitarbeiterin mit dem Ellenbogen gegen den Brustbereich. Sie erlitt dadurch Schmerzen, konnte ihre Arbeit aber weiter ausführen.

Der 20-Jährige erhielt für den Rest der Messe ein Platzverbot und eine Anzeige wegen eines Vergehens der Körperverletzung. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille.

Schlägerei zwischen Gästen im Festzelt

Am Donnerstagmortgen gegen 0.40 Uhr ist es zwischen zwei Gästen im Festzelt zu einem handefesten Streit gekommen. In dessen Verlauf schlug der 17-Jährige dem 19-Jährigen ins Gesicht. Dieser erlitt dadurch eine Platzwunde und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Lohr gebracht werden. Beide Kontrahenten waren alkoholisiert.

Während bei dem 17-jährigen Beschuldigten 1,76 Promille gemessen wurden, waren es bei dem 19jährigen Geschädigten 0,48 Promille. Beide erhielten für den Rest der Messe ein Platzverbot. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen eines Vergehens der Körperverletzung eingeleitet.

Angetrunken auf der Heimfahrt von der Messe

Bei einer am Donnerstag, um 0.40 Uhr durchgeführten Verkehrskontrolle eines 35-jährigen Renault-Fahrers in der Georg-Mayr-Straße fiel den Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft auf. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 0,56 Promille. Auf Grund des Verdachtes einer Ordnungswidrigkeit gem. dem Straßenverkehrsgesetz musste der Fahrer mit den Beamten zur PI Marktheidenfeld und einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest durchführen. Dieser bestätigte das vorherige Ergebnis mit einem Wert von 0,58 Promille. Den 35-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein Punkt in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld