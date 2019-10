Laudenbach: Sattelzug-Fahrer verursacht Unfall und flieht

Am Dienstag, um 18.45 Uhr, befuhr ein Sattelzug mit Auflieger in Laudenbach die Odenwaldstraße und wollte nach links in die Obernburger Straße einfahren. Dabei touchierte er mit dem Auflieger die dortige Mauer des Eckhauses. An dieser Stelle herrscht auch ein Abbiegeverbot nach links für Laster. Nach dem Unfall fuhr er wieder Rückwärts in die Odenwaldstraße ein und anschließend nach rechts in Richtung Miltenberg. Obwohl er darauf aufmerksam gemacht wurde, dass er soeben einen Unfall hatte, fuhr er unbeirrt weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 1500,- EUR zu kümmern.

Polizeiinspektion Miltenberg