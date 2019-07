Lastwagen prallt in Baustellenfahrzeug auf A3 bei Aschaffenburg

Der Unfall ereignete sich gegen 9.15 Uhr auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt kurz vor der Anschlussstelle Stockstadt. Während ein 23-jähriger Mitarbeiter der Autobahnmeisterei mit einem Warnanhänger Arbeiten am Standstreifen absicherte, war ein 35-jähriger Fahrer eines Sattelzugs nach rechts aus der Spur geraten und hatte den Anhänger gestreift. Der Sattelzug geriet in die Leitplanke und blieb dort nach rund 100 Metern stehen. Ein Renault, der den Warnanhänger gezogen hatte, hatte nach dem Unfall nur noch Schrottwert.

Während der Lastwagenfahrer den Unfall nach ersten Erkenntnissen ohne Blessuren überstand, verletzte sich der Mitarbeiter der Autobahnmeisterei leicht, musste jedoch nicht durch den Rettungsdienst versorgt werden.

Der Renault und der Anhänger mussten von der Autobahn geschleppt werden, der Sattelzug konnte auf eigener Achse die A3 noch verlassen. Der Sachschaden beträgt mehrerer zehntausend Euro.

rah