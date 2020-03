Der Sattelzug-Fahrer war am Dienstagabend an der Einmündung der Spessartstraße in die Leonhard-Karl-Straße am Rangieren. Ein 78-Jähriger musste mit seinem VW Tuareg gegen 18.30 Uhr hinter dem Laster anhalten. Der LKW rangierte in der Einmündung der Spessartstraße in die Leonhard-Karl-Straße in einen Halteplatz. Hierbei fuhr der 62-Jährige mit seinem Sattelzug rückwärts auf den Tuareg auf. Es entstand ein Sachschaden von 5.000 Euro.

vd/Polizei Heilbronn