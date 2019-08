Lastwagen bleibt an Lastwagen hängen

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3500 Euro.

Anhänger verursacht Verkehrsunfall

Kleinheubach: Am Freitagnachmittag gegen 15:40 Uhr löste sich ein Anhänger von der Deichsel eines VW, rollte bergab und verursachte sowohl an einem Hoftor wie auch an einem geparkten Pkw einen Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Anhänger kam von alleine wieder zum Stehen.

Beim Ausfahren aus Grundstück Pkw beschädigt

Miltenberg: Beim Einfahren auf die Fahrbahn aus einer Grundstücksausfahrt übersah ein 44-jähriger Opelfahrer einen 24-jährigen BMW-Fahrer. Am Heck des Opels sowie an der rechten Fahrzeugseite des BMW entstand Sachschaden im Gesamtwert von ca. 5500 Euro.

Verkehrsunfall nach Ausweichmanöver

Laudenbach: Am Freitagabend gegen 21:55 Uhr wollte eine 31-jährige Toyota-Fahrerin einer Katze ausweichen und verlor hierbei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte eine Straßenlaterne und einen Grundstückszaun. Das Fahrzeug blieb auf der Fahrerseite liegen. Die drei Fahrzeuginsassen konnten den Pkw unverletzt verlassen. Der Pkw musste abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8500 Euro.

vd/Polizei Miltenberg