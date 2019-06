Lastwagen beschädigt und abgehauen

Noch bevor der Lkw das Hindernis umfahren hatte und sich wieder nach rechts einordnen konnte, beschleunigte ein entgegenkommender blauer BMW und passierte ebenfalls den Baustellenbereich. Der Lkw-Fahrer wich nach rechts aus, um eine Kollision mit dem BMW zu verhindern. Hierdurch blieb er mit der hinteren rechten Fahrzeugseite an einem Baucontainer hängen, der am Baustellenrand abgestellt war. Der Lkw wurde in Höhe von über 3000 Euro beschädigt. Der BMW-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine ordnungsgemäße Aufnahme zu kümmern.

Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu einem tatverdächtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können. Diese werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 zu wenden.

Toyota angefahren - Verursacher flüchtig

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Dienstag, in der Zeit von 07:40 Uhr bis 17:00 Uhr, einen Toyota Yaris. Dieser stand auf einem Parkplatz in der Goldbacher Straße und weist nun Schäden rechts an der Frontstoßstange auf. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Junge verletzt sich an Fahrgeschäft auf dem Volksfest

Am frühen Dienstagabend kam es auf dem Aschaffenburger Volksfest zu einem Unfall, wobei ein 6-jähriger Junge am Bein verletzt wurde.

Gegen 19:00 Uhr stieg eine vierköpfige Familie in den Wagen eines Fahrgeschäftes auf dem Festplatz. In diesem Wagen befand sich rechts- und linksseitig der Fahrgäste eine Stange zum Festhalten, welche mit einer Anti-Rutsch-Vorrichtung - einer Art Kunststoffschlauch - versehen war. Beim kraftvollen Abbremsen des Wagens verletzte sich der 6-jährige Sohn an dieser Haltevorrichtung. Er zog sich eine längliche Schnittverletzung am Oberschenkel zu, sodass er von Rettungskräften zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Die 10-jährige Schwester des Verletzten erlitt einen Schock.

Der Fahrbetrieb wurde zunächst von den polizeilichen Einsatzkräften eingestellt. Eine unmittelbar anschließende gemeinsame Überprüfung von Polizei, Ordnungsamt und Veranstalter vor Ort stellte zweifelsfrei die erwähnte Anti-Rutsch-Vorrichtung als ausschließliche Verletzungsursache fest. Nachdem diese Bauteile für den weiteren Betrieb des Fahrgeschäftes nicht sicherheitsrelevant waren, wurde ihre sofortige Entfernung an sämtlichen Gondeln angeordnet. Danach konnte die Wiederaufnahme des Fahrbetriebes erfolgen. Der Unfall und die weiteren Ermittlungen wurden von der Polizei Aschaffenburg aufgenommen.

vd/Polizei Aschaffenburg