Lastwagen-Fahrer von Trunkenheitsfahrt abgehalten

Dieser war gerade im Begriff seine Tour zu starten. Ein freiwilliger Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Die Fahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Durch die Polizeiaktion ersparte sich der Kraftfahrer sicherlich jede Menge Ärger, eine Geldbuße von mindestens 500 Euro und mehrere Monate Fahrverbot.

Unfallflucht

In der Zeit von Mittwoch, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 13:45 Uhr wurde in der Scheffelstraße ein roter VW Golf von einem unbekannten Fahrzeug, vermutlich einem silberfarbenen Daewoo, angefahren und beschädigt. Der Verursacher richtete einen Schaden von 2000 Euro an und haute von der Unfallstelle ab.

Scheibe eingeworfen

In der Zeit von Mittwoch, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 8:00 Uhr wurde durch einen unbekannten Täter die äußere Scheibe eines doppelverglasten Fensters am Sitzungssaal des Rathauses in der Rathausgasse eingeschlagen. Das Tatmittel, ein Stein, wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Es entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Zusammenstoß zwischen Pkw und Lkw

Heigenbrücken: Am Donnerstag um 12:30 Uhr befuhr ein 47-Jähriger mit seinem VW Transporter die Kreisstraße AB 23 von Jakobsthal kommend in Richtung Heigenbrücken. Er bremste an einem Stoppschild sein Auto bis zu Stillstand ab, um sich anschließend in den Kreuzungsbereich vorzutasten. Zeitgleich befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Lkw die Staatsstraße 2317, von der Wondianka-Hütte kommend in Richtung Kreuzung und verstieß beim Linksabbiegen in die Kreisstraße gegen das Rechtsfahrgebot. Er bog in zu engem Bogen ab, wobei sein Lkw am stehenden VW linksseitig hängen blieb. Bei der Kollision entstand ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro.

Teure Überladung

Hösbach: Am Donnerstag gegen 16:00 Uhr fiel einer Streife in der Aschaffenburger Straße ein Renault Kleintransporter auf, der offensichtlich überladen war. Der 34-jährige Fahrer transportierte Umzugsgut von Großbritannien über Belgien nach Österreich. Bei der Überprüfung auf einer geeichten Waage stellten die Polizeibeamten fest, dass das Fahrzeug um fast 40 % überladen war. Nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung von 250 Euro konnte der Mann aus einem osteuropäischen Staat die Fahrt fortsetzen. Zuvor musste er noch den Transporter angemessen entladen.

Notorischer Ladendieb

Goldbach: Am Donnerstag um 13:15 Uhr betrat ein 51-jähriger Mann einen Supermarkt in der Aschaffenburger Straße. Er hatte an Weihnachten 2018 wegen mehrerer Diebstähle dort ein Hausverbot erhalten. Am Donnerstag wurde er von einem Zeugen beobachtet, wie er in dem Markt eine Flasche Wodka nahm, sie öffnete und einen kräftigen Schluck daraus nahm. Anschließend stellte er die Flasche wieder zurück in das Regal. Der einschlägig vorbelastete und erheblich vorbestrafte Mann wird sich nun in Kürze erneut wegen Ladendiebstahl und Hausfriedensbruch vor Gericht verantworten müssen.

Dieb nutzt Leichtsinn einer Kundin rigoros aus

Laufach: Am Mittwoch zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr hielt sich eine 60-jährige Frau in einem Markt in der Hauptstraße auf. Sie parkte zuvor ihren Pkw auf dem Kundenparkplatz, ließ ihre Handtasche im Fußraum des Autos liegen und vergaß, dass ein Fenster halb geöffnet war. Nach Rückkehr bemerkte sie, dass aus der Handtasche ein Portemonnaie und diverse Unterlagen von einem unbekannten Täter gestohlen worden waren. Der Wert der Beute beträgt einige hundert Euro.

Betäubungsmittelverstoß

Kleinostheim: Auf dem Freizeit- und Sportgelände in der Schulstraße überprüfte eine Zivilstreife am Donnerstag gegen 20:00 Uhr eine 16-jährige Schülerin. In einem mitgeführten Rucksack konnten etwa zwei Gramm Marihuanablüten aufgefunden und sichergestellt werden. Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz wird erstattet. Die jugendliche Schülerin wurde an ihre Mutter übergeben.

vd/Polizei Aschaffenburg