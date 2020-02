Lastwagen-Fahrer rammt Stromverteilerkasten in Fellen

Am Freitag, 31.01.2020, gegen 10:00 Uhr, wollte der 51-jährige Fahrer eines Lkw mit Anhänger auf der Spessartstraße wenden. Hierbei übersah er einen Stromverteilerkasten und fuhr dagegen. Am Lkw entstand offensichtlich kein Schaden durch den Aufprall, der Schaden am Stromverteilerkasten dürfte sich jedoch auf ca. 2.500 EUR belaufen.

Auffälligen Fahrzeugführer angehalten

Gräfendorf, Lkr. Main-Spessart - Am Samstag, 01.02.2020, gegen 12.00 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung der Polizeistation Gemünden in Gräfendorf der Fahrer eines Pkw VW auf, der auf der Strecke von Gräfendorf Richtung Dittlofsroda mehrfach auf die Gegenfahrbahn und sogar fast nach links von der Straße abkam. In der Ortsmitte Dittlofsroda nahm der Fahrer einem anderen Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt und nur durch dessen Vollbremsung konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Am Anschluss blieb der Fahrer mitten auf der Fahrbahn stehen und würgte den Motor ab. Der 55jährige Fahrer wurde daraufhin angehalten, einer Kontrolle unterzogen und auf möglichen Alkoholeinfluss überprüft. Das Ergebnis verlief jedoch negativ. Wegen des Vorfahrtsverstoßes muss der Fahrer nun mit einer Bußgeldanzeige rechnen. Außerdem wird die Führerscheinstelle vorsorglich informiert.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden