Lastwagen-Brand an der A3 bei Rohrbrunn - 52-Jähriger schwer verletzt

Der Betroffene verbrachte das Wochenende ersten Erkenntnissen zufolge an der Rastanlage Rohrbrunn (Fahrtrichtung Würzburg), als kurz vor 14 Uhr sein Führerhaus in Brand geriet. Aus bislang ungeklärten Gründen war es zum Feuer in der Kabine des 40-Tonners gekommen. Beherzte Kollegen des Lastwagenfahrers schlugen noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte eine Scheibe am Laster ein. Sie brachten daraufhin den Brand mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle.

Ebenso gelang es ihnen, den Fahrer noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Führerhaus zu retten. Die Feuerwehren aus Weibersbrunn, Waldaschaff und Dammbach waren vor Ort. Sie löschten das Feuer ab und sicherten den Unfallort. Die Fahrerkabine des Sattelzugs wurde nahezu komplett zerstört. Der Fahrer erlitt schwere Verbrennungen und musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Wie es zu dem Brand kam, ist nun Bestandteil der Ermittlungen. Ralf Hettler