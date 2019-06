Lasterfahrer ohne Führerschein erwischt

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde daraufhin sofort unterbunden. Dem Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Halter des Fahrzeuges muss sich ebenfalls wegen Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Hund zugelaufen

Lohr. Einem 29-jährigem Angler ist am Mainufer in Steinbach gegen Mitternacht ein herrenloser ungepflegter Hund zugelaufen. Da sich kein Besitzer meldete wurde das Tierheim Lohr verständigt, welches den Hund in Pflege nahm. Bei dem Hund handelt es sich um einen Mischlingshund. Mehr ist zur Zeit nicht bekannt.

Ehrlicher Finder

Lohr. Ein 52-jähriger Mann gab bei der Polizeiinspektion Lohr am Donnerstagabend eine Geldbörse mit 42 Euro Bargeld ab, welche er kurz zuvor am Durchgang zum Friedhof in der Wombacher Straße aufgefunden hatte. Die Eigentümerin konnte umgehend erreicht werden und holte ihre Geldbörse erleichtert ab.

Absperrung umgeworfen

Steinbach. In der Buchentalstraße wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Warnbarken einer Baustellenabsperrung von bisher unbekannten Personen umgeworfen. Ob ein Sachschaden entstanden ist muss noch abgeklärt werden. Zum Tatzeitpunkt sollen sich dort mehrere Jugendliche aufgehalten haben.Hinweise bitte an die Polizei Lohr unter Tel. 09352/87410.

Kennzeichen falsch angebracht

Lohr. Am Donnerstagnachmittag fiel der Polizeistreife in der Haaggasse ein fahrendes Leichtkraftrad auf, an dem das amtliche Kennzeichen nicht ablesbar war. Nach Anhaltung konnte festgestellt werden, dass das Kennzeichen nicht vorschriftsmäßig angebracht und somit nicht ablesbar war. Der 17-jährige Kradfahrer wurde auf die einschlägigen Rechtsvorschriften hingewiesen. Da das amtliche Kennzeichen aufgrund der falschen Anbringung nicht Ablesbar war, wird außerdem wegen Kennzeichenmissbrauch ermittelt.

ves/Polizei Lohr