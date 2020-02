Laster verliert 400 Liter Motoröl

Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde in der Nacht zum Freitag, kurz nach Mitternacht, eine massive Ölspur von der Bergstraße kommend bis zum Parkplatz an der B 26 kurz nach dem Möbel-Berta-Kreisel festgestellt. Auf dem Parkplatz konnte auch der verursachende Laster festgestellt werden. Nach Angaben vom Pannendienst, der schon vor Ort war, handelt es sich um etwa 400 Liter Motoröl, welches der Laster auf der Strecke verloren hatte.

Wildunfälle

Gemünden. Am Freitagabend gegen 19.35 Uhr erfasste ein 45-jähriger Autofahrer kurz vor dem Kreisel an der Abzweigung nach Langenprozelten einen Hasen. Das vermutlich verletzte Tier flüchtete. Ob am Skoda ein Schaden entstanden ist, muss noch durch eine Werkstatt überprüft werden.

Gräfendorf. Am Montagmorgen gegen 6.15 Uhr erfasste ein 45-jähriger Autofahrer beim Befahren der Kreisstraße MSP 17 zwischen Gräfendorf und Michelau einen Fuchs. Der Fuchs verstarb. Am Picanto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Ilegale Müllablagerung

Obersinn. Vermutlich im Laufe der ersten Februarwoche lud ein bislang unbekannter Täter auf einem Waldgrundstück landwirtschaftlichen Abfall in Form von altem Einstreu, Heu und sonstigem kleinen Unrat ab. Das Grundstück befindet sich am Ende einer Schotterstraße in der Waldabteilung Hartberg.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Gräfendorf. Am Samstag gegen 12.30 Uhr befuhr ein 83-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 17 von Weickersgrüben nach Michelau. Bei Km 4,1 kam ein Auto entgegen, welcher ihm seinen Angaben zufolge ca. einen Meter über der Mittelleitlinie entgegenkam. Der 83-jährige konnte nicht ausweichen und es kam zur Spiegelberührung, wobei der linke Außenspiegel seines Audi beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. Es dürfte sich hierbei um eine helle oder silberfarbene Limousine gehandelt haben.

Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Ladendieb erwischt

Burgsinn. Am Freitagabend gegen 19 Uhr steckte ein 60--jähriger Mann zwei Dosen Engergie-Drinks im Wert von 4,98 Euro in seine beiden Jackentaschen und verließ den Markt, ohne zu bezahlen. Er hatte vermutlich nicht mit dem aufmerksamen Verkaufspersonal gerechnet, welche den Vorfall beobachtet hatten. Da der 60-Jährige zunächst auch falsche Personalien im Markt angab, wurde die Polizei verständigt. Gegen den Mann wird Anzeige wegen Ladendiebstahl erstattet.

Polizei Gemünden