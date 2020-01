Laster rammt Renault

Eine kurzzeitige Vollsperrung gab es am Mittwochnachmittag auf dem Aschaffenburger Westring. Kurz vor 15 Uhr war ein Renault-Fahrer auf dem Ring in Richtung Innenstadt unterwegs. Kurz vor der Adenauerbrücke wollte er vor einer Verengung der Straße auf den linken Fahrstreifen wechseln und übersah dabei einen dort fahrenden Laster. Der Lastwagen prallte in die Fahrerseite des Renault und schob diesen einige Meter vor sich her. Schließlich blieben beide Fahrzeuge in der Verengung stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, jedoch entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Feuerwehr Aschaffenburg sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Nach rund 20 Minuten konnten die Fahrzeuge auf einen Parkplatz abgeschleppt werden, so dass der Stau sich schnell wieder auflöste.

Ralf Hettler