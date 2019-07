Laster kippt rückwärts um: Mann verletzt

Nach Angaben von Zeugen soll ein technischer Defekt am Laster vorgelegen haben, so dass sich eine der hinteren Stützen der Hebevorrichtung nicht mehr abstellen ließ. Schlussendlich ist der Lastwagen nach hinten gekippt. Der Fahrer wurde leicht verletzt in das nächste Krankenhaus gebracht. Der Laster musste durch eine Spezialfirma geborgen werden.

Wertheim: Auto zerkratzt

Die gesamte rechte Seite eines Autos wurde am Donnerstagabend in Wertheim zerkratzt. Der Besitzer eines VW-Touran hatte sein Fahrzeug nur eine Stunde, zwischen 17.30 und 18.30 Uhr, in der Straße Am Reinhardshof geparkt. Als er zu seinem Auto zurück kam, bemerkte er die Beschädigung an seinem Fahrzeug. Der Schaden am Lack beträgt mindestens 2000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342/91890 beim Polizeirevier Wertheim melden.

ves/Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis