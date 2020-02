Laster bricht Glasdach beim Wenden in Collenberg

Gegen 10:15 Uhr am Freitag wendete ein Kleintransporter in der Neustadtstraße in Collenberg. Hierbei touchierte der Fahrzeugführer mit seinem Heck ein Vordach aus Glas, welches hierdurch zerbrach. Dies wurde offensichtlich nicht nur durch den Fahrer, sondern auch durch aufmerksame Nachbarn bemerkt, welche sich das Kennzeichen notierten. Der Kleintransporter führte sein Wendemanöver daraufhin an anderer Stelle durch und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der Gesamtsachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Die weiteren Ermittlungen zum Fahrzeugführer führt die PI Miltenberg.

Verkehrsteilnehmerin begeht Unfallflucht

Miltenberg. Gegen 11:10 Uhr befuhr eine Auto-Fahrerin mit ihrem Mazda die Setzgasse in Miltenberg. Hierbei musste die 83-jährige verkehrsbedingt halten und rollte in abschüssiger Straßenlage rückwärts in einen Holzzaun. Dieser wurde hierdurch beschädigt. Die Verkehrsteilnehmer, welche zunächst ausstieg und den Schaden begutachtete, wurde hierbei durch eine Anwohnerin auf den Verkehrsunfall angesprochen. Die inzwischen namentlich bekannte Fahrzeugführerin entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 900 Euro.

Sattelzug nimmt Auto die Vorfahrt

Großheubach. Gegen 8:15 Uhr befuhr ein Sattelzug die Staatsstraße 2309 im Bereich Großheubach. Beim Linksabbiegen nahm dieser einem vorrangberechtigtes Auto die Vorfahrt, welcher zur Vermeidung eines seitlichen Zusammenstoßes ein Ausweichmanöver einleitete. Hierbei touchierte das Auto die Leitplanke. Zu einem Zusammenstoß zwischen Auto und Laster kam es glücklicherweise nicht. Am Auto und der Leitplanke entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der ukrainische Sattelzugführer musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen

Polizei Miltenberg