Laster bleibt in Aschaffenburg-Nilkheim unter Brücke hängen

Der ortsunkundige, rumänische Fahrer eines Sattelzuges wollte von Nilkheim kommend in Richtung Großostheim fahren und die dortige Bahnunterführung queren. Hierbei missachtete er neben der ausgeschilderten niedrigen Durchfahrtshöhe wohl auch die elektronische Höhenüberwachung und blieb mit seinem Fahrzeug an dem zur Schadensminimierung vor der Brücke angebrachten Rammbügel hängen. Auch wenn ein Brückenschaden so verhindert werden konnte, wurde ein Verkehrszeichen leicht beschädigt und der Fahrer riss seine komplette Wechselbrücke auf. Der Eigenschaden dürfte sich so auf ca. 20.000 € belaufen. Zur Sicherung des Bußgeldverfahrens musste der Ausländer mehrere hundert Euro Sicherheitsleistung hinterlegen.

Betäubungsmittel bei Verkehrskontrolle aufgefunden

Drogentypische Auffälligkeiten überführten einen 27-jähirgen Nissan-Fahrer am Freitag, den 13.09.2019, gegen 00:20 Uhr, bei einer zunächst allgemeinen Verkehrskontrolle in der Hofgartenstraße. Weitere Koordinationstests erbrachten dann Hinweise auf einen zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln, welcher durch den Fahrer dann auch eingeräumt wurde. Dementsprechend wurde seine Fahrt unterbunden und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Nachdem dann bei der Durchsuchung des Fahrzeugs auch noch diverse Betäubungsmittel aufgefunden wurden, erwartet den Fahrzeugführer nun auch noch eine entsprechende Strafanzeige aufgrund dieses illegalen Besitzes.

Bierkonsum im Schöntal führt zu Body-Cam-Einsatz und Anzeige

Im Rahmen einer Streife durch das Schöntal in der Nähe zur Hofgartenstraße, konnten am Donnerstag, den 12.09.2019, gegen 20:25 Uhr, zwei Männer beim Biertrinken angetroffen werden. Da der Konsum von Alkohol durch Stadtsatzung in dieser Grünanlage untersagt ist, wurde der 20-Jährige und sein 17-jähriger Begleiter angesprochen und einer Kontrolle unterzogen. Beide waren hiermit nicht einverstanden und zeigten dies durch aufbrausendes und aggressives Verhalten gegenüber der Beamten. Erst als durch die Streife die mitgeführte Body-Cam angedroht und dann auch die Aufzeichnung gestartet wurde, zeigten die Männer ein gemäßigteres Verhalten. Im Rahmen der weiteren Kontrolle konnte dann auch noch Cannabis aufgefunden werden. Neben einer Ordnungswidrigkeitenanzeige bezüglich des Alkoholkonsums erwartet den Besitzer der Rauschmittel auch noch ein entsprechendes Strafverfahren aufgrund des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln.

Kreis Aschaffenburg

Unachtsamkeit beim Abbiegen führt zu Verkehrsunfall

Mainaschaff. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, den 12.09.2019, gegen 17:00 Uhr im Salbeiweg. Dort wollte eine 27-jährige Kia-Fahrerin von der Hauptstraße kommend nach rechts in den Salbeiweg einfahren. Allerdings wählte sie ihren Kurvenradius zu groß und kollidierte mit einem an der Einmündung stehenden 19-Jährigen mit seinem Toyota. An beiden Fahrzeugen entstand so ein Sachschaden von 1.500 €. Neben der Schadensregulierung erwartet die Unfallverursacherin noch ein entsprechendes Bußgeld.

Rechts-vor-Links-Verstoß führ zu Unfall

Großostheim. Als am Donnerstag, den 12.09.2019, gegen 12:50 Uhr, ein 28-jähriger Renault-Fahrer die Hasselstraße befuhr und so die Sonnenstraße queren wollte, kam es zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer übersah hier die Vorfahrt einer von rechts kommenden 39-jährigen Fahrerin eines VWs. Durch den Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher auch noch gegen eine Leitplanke geschleudert und der Sachschaden summierte sich so auf ca. 10.000 €. Es wurde ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet.

Kupferdiebstahl von Baustelle

Hösbach. Zu einem Kupferdiebstahl kam es im Zeitraum von vergangenem Samstag, den 07.09.2019, bis Dienstag, den 10.09.2019, in der Rottenberger Straße in Feldkahl. Dort lagerte ein Hausbesitzer während seiner Renovierungsarbeiten abgeschnittene Heizungsrohre im Hof und müsst dann deren Fehlen feststellen. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Ermittlungen nach dem noch unbekannten Täter führt die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Aschaffenburg. Zeugen, die beispielsweise etwas Auffälliges beobachten konnten, werden gebeten sich unter 06021/857-0 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

