Laster-Unfall bei Gössenheim: Vollsperrung bis in den Nachmittag

Heute Morgen, gegen 8.45 Uhr, befuhr ein mit Kaltschotter beladender LKW die Kreisstraße MSP 10 von Gambach in Richtung Gössenheim. Auf Höhe der Gambacher Straße 1 geriet der Lkw offenbar in einer Linkskurve rechts in das aufgeweichte Bankett, kam ins Schleudern und kippte um. Der Lkw kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Der 56-jährige Fahrer des Lkw wurde schwerverletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Bergung des Lkw sowie der Ladung wird noch einige Stunden bis zum späten Nachmittag dauern. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht genauer beziffert werden. Die Feuerwehr Karlstadt, sowie der Kreisbauhof sind vor Ort.

Auffahrunfall - Autofahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Rieneck. Am Donnerstagmittag befuhr ein 51-jähriger Toyota-Fahrer die neue Ortsumgehung von Burgsinn kommend. Dabei musste er im 70er Bereich verkehrsbedingt abbremsen, so dass er nur noch mit einer geringen Geschwindigkeit fuhr. Ein nachfolgender 78-jähriger VW-Fahrer übersah dies und fuhr ungebremst auf den Toyota auf. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch das BRK in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Bergungsarbeiten war die Staatsstraße 2303 für ca.1,5 Stunden halbseitig gesperrt.

Wildunfall

Mittelsinn. In der Nacht zum Montag befuhr eine 61-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2304 von Mittelsinn in Richtung Obersinn. Dabei querte ein Wildschwein die Fahrbahn und wurde vom Pkw VW Caddy erfasst. Da das Tier in den angrenzenden Wald flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Geparktes Auto angefahren

Gemünden a. Main, OT Langenprozelten. Am Sonntag gegen 14.00 Uhr touchierte der 70-jährige Fahrer eines Pkw Daimler Benz beim Rangieren auf dem Parkplatz am Sindersbachsee einen geparkten Pkw Opel am Fahrzeugheck.Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro.

Bücher in den Müll geworfen

Gemünden a. Main. In der Obertorstraße in Gemünden befindet sich ein Second-Hand-Laden. Vor dem Geschäft befinden sich mehrere Regale mit Büchern, welche auch außerhalb der Geschäftszeiten durch Passanten gegen eine kleine Spende mitgenommen werden können. Am Sonntagmorgen wurde festgestellt, dass alle Bücher in einen neben dem Laden befindlichen Müllcontainer geworfen wurden.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Dachrinne beschädigt

Gemünden a. Main. Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, wurde im Zeitraum von Anfang bis Ende Oktober die Dachrinne vom Vordach einer Garage im Rhönweg beschädigt. Aufgrund der Spurenlage wird davon ausgegangen, dass der Schaden von einem größeren Fahrzeug, vermutlich einem Lkw, verursacht wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Vorfahrt missachtet

Burgsinn. Am Samstagvormittag befuhr ein 29-Jähriger mit seinem Pkw Seat den Birkenweg in südliche Richtung. An der Einmündung Eichenweg missachtete er die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß mit einem Kleintransporter, dessen Fahrer vom Eichenweg kommend die Kreuzung überqueren wollte. Durch den Anstoß wurde das Paketfahrzeug versetzt und der Kleintransporter prallte noch gegen die Grundstücksmauer eines Anwesens im Birkenweg. Der 26-jährige Fahrer des Klein-Lkw sowie der Unfallverursacher blieben unverletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 5100,- Euro.

Kleinbus stößt gegen VW

Gemünden am Main. Am Samstagmittag wollte der Fahrer eines Kleinbusses von der Obertorstraße kommend nach links in die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden, auf der Vorfahrtsstraße befindlichen Pkw VW Passat und es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000,- Euro.

In den Straßengraben gerutscht

Burgsinn. Am Freitagmorgen gegen 07.40 Uhr befuhr eine 41-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2303 von Burgsinn kommend in Fahrtrichtung Rieneck. Kurz vor der „Berta-Kurve“ kam sie alleinbeteiligt nach rechts ins Bankett. Beim Zurücksteuern auf die Fahrbahn kam sie ins Schleudern, streifte leicht die Leitplanke und rutschte in den rechten Straßengraben. An der dortigen Böschung stellte sich das Fahrzeug auf, überschlug sich und blieb auf dem Dach auf der Fahrbahn Richtung Burgsinn liegen. Die Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der völlig beschädigte Pkw Suzuki musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3400,- Euro.

Rucksack mit Cannabis aufgefunden

Gemünden a.Main. Am Donnerstagnachmittag wurde auf einem Bahnsteig am Bahnhof Gemünden ein herrenloser, dunkelblauer Sportbeutel aufgefunden. Im Beutel befand sich u. a. auch ein Druckverschlusstütchen mit ca. 50 g Marihuana. Bislang gibt es keine Hinweise auf den Eigentümer.

kev/Polizei Gemünden