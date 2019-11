Laster-Unfall auf A3 bei Weibersbrunn

Kurz nach der Anschlussstelle Weibersbrunn kam der Mann, vermutlich aus einer Unaufmerksamkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr durch eine Lücke in der Leitplanke in einen Grünstreifen und kam schließlich nach etwa 100 Metern hinter der Leitplanke zum stehen. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Auch der Sachschaden hält sich mit rund 10 000 Euro in Grenzen. Aufwendig gestalten sich die Bergungsarbeiten, hierzu musste schweres Gerät und ein Autokran anrücken. Mittels des Krans wurde der Anhänger auf die Straße gehoben, anschließend konnte die Zugmaschine rückwärts aus der Zwangslage herausgezogen werden. Während der Bergungsarbeiten musste kurzzeitig voll gesperrt werden, ansonsten konnte der Verkehr auf der linken und mittleren Fahrspur vorbeifließen.

