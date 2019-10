Laster-Fahrer unter Drogeneinfluss am Steuer

Lkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Arnstein. Bei der Kontrolle eines Sattelzuges am Mittwoch gegen 22 Uhr in Arnstein stellten die Beamten fest, dass der 26-jährige Fahrer Auffälligkeiten zeigte, die auf einen Drogenkonsum hinwiesen. Ein Drogenschnelltest bestätigte die Feststellungen. Der Mann räumte dann auch ein vor einigen Tagen Drogen konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Auto beim Überholen gestreift

Stadelhofen. Am Mittwoch kam es gegen 13:20 Uhr zwischen Stadelhofen und Urspringen bei einem Überholvorgang zu einer seitlichen Berührung zwischen dem Audi des Überholers und dem überholten Kleintransporter. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von ca. 6000.- Euro.

Nach Parkplatzrempler geflüchtet

Karlstadt. Auf dem Parkplatz der Geschäftszeile an der Gemündener Straße wurde ein schwarzer Peugeot, der auf Höhe Fa. Lidl parkte, am Mittwoch zwischen 15:30 und 15:55 Uhr beschädigt. An dem Auto entstand am hinteren rechten Kotflügel ein Streifschaden, welcher offensichtliche von einem neben dem Peugeot ein- oder ausparkenden Fahrzeug verursacht wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von ca. 1500.- Euro zu kümmern.

Kupferkabel von Baustelle entwendet

Wiesenfeld. An der Waldsassenhalle in Wiesenfeld wurde von einer Firma im Rahmen der Straßenbeleuchtungserneuerung eine Kabeltrommel mit Kupferkabel gelagert. Im Zeitraum von Mittwoch, 02.10.2019 bis Mittwoch 09.10.2019 wurden von der Kabeltrommel insgesamt 367 Meter des Kabels, welches einen Durchmesser von 10 mm hatte, entwendet.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem unfallflüchtigen Fahrzeug in Karlstadt und dem Diebstahl des Kupferkabels in Wiesenfeld unter Tel.: 09353/97410.

kev/Polizei Karlstadt