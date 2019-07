Landschildkröte in Kreuzwertheim gefunden

Eine Tierfreundin fand das Tier am Straßenrand. Es ist etwa 15 - 20 cm groß und hat auf dem Panzer hinten links einen auffälligen weißen Punkt. Die Finderin wollte es einige Tage bei sich behalten, bevor sie es im Tierheim in Lohr abgibt. Der rechtmäßige Eigentümer kann sich unter Tel. 09391/9841-0 mit der Polizei Marktheidenfeld in Verbindung setzen.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Unter Drogeneinfluss war am Dienstag, gegen 17:20 Uhr, ein 18-jähriger Rollerfahrer in der Ulrich-Willer-Straße unterwegs. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde er angehalten. Dabei stellten die Polizisten drogentypische Ausfallerscheinungen und Marihuana-Geruch fest. In einer mitgeführten Bauchtasche wurde eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Auf der Dienststelle wurde u. a. eine Blutentnahme durchgeführt. Den Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten vorübergehend sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der junge Mann wieder entlassen werden. Eine Anzeige folgt.

Geparktes Auto beschädigt

Hafenlohr, Lkr. Main-Spessart Ein in der Windheimer Straße geparkter Seat Leon wurde am Montag beschädigt. Der Wagen war von 08:00 bis 17:30 Uhr ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt, als ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der Heckstoßstange hängen blieb. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den angerichteten Schaden von etwa 800 € zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld