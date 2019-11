Ladendiebstahl in der Herstallstraße - Mitarbeiter verfolgt Täter

Am Donnerstag, gegen 19:00 Uhr, versuchten drei Täter mehrere hochwertige Kleidungsstücke zu stehlen. Hierbei begaben sich zwei Täter in ein Bekleidungsgeschäft in der Herstallstraße und nahmen einige Oberteile an sich, während der dritte Täter am Hinterausgang „Schmiere“ stand. Einer der Täter, ein 27-jähriger Mann, war gerade dabei, die Etiketten der Ware zu entfernen, als er von einem Mitarbeiter des Geschäftes angesprochen wurde. Die beiden anderen Täter flüchteten daraufhin aus dem Laden in unterschiedliche Richtungen. (Keine Täterbeschreibung bekannt) Ein 39-jähriger Mitarbeiter der Sicherheitswacht nahm sofort fußläufig die Verfolgung eines Täters auf. Diese endete trotz aller Bemühungen an der Kirche St. Agatha ohne Festhaltung des Flüchtigen. Der 27-jährige Täter wurde durch von die Polizei vorläufig festgenommen und einer erkennungsdienstlichen Behandlung auf der Dienststelle zugeführt. Die Ware hatte einen Wert von circa 750 Euro. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Bandendiebstahl eröffnet. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Zwei Ladendiebe in der City Galerie festgenommen

Kurz darauf, gegen 19:15 Uhr, begingen zwei Männer einen Ladendiebstahl in einem Kaufhaus in der City Galerie. Hierbei nahmen ein 24- und ein 44-Jähriger mehrere Parfumflaschen an sich und steckten diese in ihre Umhängetaschen. Dies wurde von einem Mitarbeiter beobachtet, der die Täter festhielt und die Polizei informierte. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme stellten die Polizeibeamten auf dem benachbarten Parkplatz eines Discounters in der Ernsthofstraße einen Pkw BMW fest, der den Tätern zugeordnet werden konnte. Hierin hatten die beiden Männer weiteres Diebesgut aus dem Discounter gelagert. Die Männer führten zusammen mehrere tausend Euro mit sich, deren Herkunft noch ermittelt werden muss. Das Diebesgut hatte einen Wert von mehreren hundert Euro. Die Täter wurden im Anschluss einer erkennungsdienstlichen Behandlung zugeführt. Nun wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl im besonders schweren Fall eingeleitet.

Gestohlenes Fahrrad bei Verkehrskontrolle aufgefunden

Am Freitag, gegen 00:30 Uhr, führte eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg Verkehrskontrollen in der Stengerstraße durch. Hierbei wurde ein 31-jähriger Mann mit seinem Fahrrad angehalten. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrrad bereits seit Mai dieses Jahres als gestohlen gemeldet war. Die Beamten stellten das Rad sofort sicher. Nun wird gegen den Mann wegen Fahrraddiebstahl im besonders schweren Fall ermittelt.

22-Jähriger wird von einem unbekannten Täter niedergeschlagen

Stockstadt. Am Donnerstagabend, gegen 22:45 Uhr, stieg ein 22-jähriger Mann in der Schwarzwaldstraße aus seinem Sprinter um ein Hoftor zu öffnen. Als er sich dem Tor zuwandte, wurde er von einem unbekannten Täter von hinten niedergeschlagen. Der Täter schlug hierbei mehrfach ins Gesicht des jungen Mannes. Er wurde hierdurch leicht verletzt. Es ist leider keine Täterbeschreibung bekannt. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

