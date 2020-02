Ladendiebin in Aschaffenburg unterwegs

In der City-Galerie konnte ein Detektiv am Dienstag, gegen 16 Uhr, beobachten, wie sich eine 53-Jährige an der Sicherung von Herrenschuhen zu schaffen machte. Anschließend verließ sie das Geschäft, worauf der Berechtigte einen leeren Schuhkarton im Regal feststellte. Anschließend sprach er die Diebin an und stellte sie zur Rede. Im weiteren Verlauf kamen noch drei Kleidungsstücke für insgesamt etwa 160 Euro zum Vorschein, welche die Frau zuvor in einem Bekleidungsgeschäft in der Herstallstraße gestohlen hatte. Die Schuhe, Wert 70 Euro und die Bekleidung wurden von den Firmen einbehalten. Anzeige wegen mehrfachen Ladendiebstahls wird erstattet.

Vorfahrtsunfall

Am Dienstag, um 16.20 Uhr, befuhr eine 31-jährige Fahrschülerin mit einem Fahrschul-Seat die Linkstraße von der Schillerstraße kommend in Richtung Nordring. An der Einmündung wollte sie nach links Richtung Nordring einbiegen und fuhr etwa einen Meter in die Vorfahrtsstraße hinein. Zur gleichen Zeit kam der 29-jährige Fahrer eines BMW auf der vorfahrtsberechtigten Straße angefahren. Er versuchte noch eine Kollision zu verhindern, beide Autos stießen jedoch zusammen. Gesamtschaden: 2.500 Euro.

Kollision zweier Autos

Am Dienstagabend, um 22.40 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger die Ebertbrücke, vom Westring kommend, in Richtung Schillerstraße. Nach der Kreuzung unter der Hanauer Straße bog er nach links in Richtung Mainaschaff ab. Hierbei benutzte er mit seinem BMW den linken der beiden Richtungsfahrstreifen. Seinen Angaben zufolge sei ein anderer, unbekannter Verkehrsteilnehmer, auf der rechten Spur leicht nach links gekommen, weswegen der BMW-Fahrer durch eine Lenkbewegung nach links auswich. Hierbei brach das Heck seines Wagens aus, das Fahrzeug schleuderte und drehte sich um 180 Grad. Danach touchierte der BMW mit dem linken Frontbereich eine Mauer. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Nähere Hinweise auf das andere Fahrzeug liegen nicht vor. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung

Im Hauptbahnhof gerieten am Dienstag, um 16.15 Uhr, zwei 50 und 53 Jahre alten Männer aneinander. Hierbei schlug der Ältere dem Jüngeren wortlos mit er rechten Faust ins Gesicht. Das Opfer erlitt hierbei eine Beule an der Stirn und klagte über Schmerzen. Beide Beteiligte standen massiv unter Alkoholeinfluss (drei Promille).

Unfall beim Überholen: Großostheim

Am Dienstag, um 12.30 Uhr, befuhr der Fahrer eines VWs die Kreisstraße AB 16 zwischen Großostheim und Niedernberg. Vor ihm fuhren zwei weitere Fahrzeuge. Er scherte mit seinem Wagen nach links aus, um die vorausfahrenden Autos zu überholen, als ein vorausfahrender Daimler plötzlich und unerwartet ebenfalls nach links ausscherte. Beide Autos befanden sich nahezu auf gleicher Höhe. Der 37-jährige VW-Fahrer musste nach links ausweichen und voll abbremsen, um einen seitlichen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei kam er nach links ins Bankett und überfuhr einen Leitpfosten. Der Unfallverursacher, ein 24-Jähriger, flüchtete vom Ort des Geschehens und konnte im Nachgang ermittelt werden. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Polizei Aschaffenburg/ienc