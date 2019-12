Kurzer Schreck beim Überholen - Auto beim Überholen auf A3 gestreift

Am Donnerstagnachmittag mussten die Polizeibeamten auf der A 3 bei Weibersbrunn in Richtung Frankfurt einen weiteren Verkehrsunfall aufnehmen. Ein Mann aus Hessen befuhr um 13.20 Uhr mit seinem Wagen den mittleren Fahrstreifen, um einen anderen Wagen zu überholen. Hierbei erschrak sich der Fahrer, lenkte nach links und streifte einen VW, dessen 30-jähriger Fahrer die linke Spur befuhr. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit 5000 Euro an.

Unfall an der Rastanlage Weibersbrunn

Weibersbrunn- Schaden in Höhe von 1000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag an der Rastanlage Spessart-Süd. Ein 65-Jähriger touchierte um 11.00 Uhr beim Einparken mit seinem VW einen anderen Wagen.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach