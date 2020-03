Kurze Pause verursacht langen Einsatz von abschleppunternehmen und Feuerwehr

Am Donnerstag gegen 7 Uhr hatte sich ein 29-Jähriger Mann in die Waldaschaffer Flur aufgemacht, um in der Nähe der Kauppenbrücke nach seinem neuen Grundstück zu sehen. Auf dem Rückweg wollte er an einem Feldweg einen kurzen Stopp einlegen und auszusteigen. Dabei rutschte sein Seat Ibiza auf den völlig verschlammten Weg in Richtung einer Böschung, von wo der Wagen abzustürzen drohte.

Einem abschleppunternehmen und einem hinzugerufenen Traktor gelang es gemeinsam nicht, den Wagen wieder auf den Weg zu ziehen, so dass die Waldaschaffer Feuerwehr zu Hilfe gerufen werden musste. Mit gemeinsamen Kräften der Wehrleute und einigen Seilzügen gelang es schließlich gegen 11 Uhr, den Wagen wieder auf den sicheren Weg zu manövrieren.

Der Fahrer war überglücklich, als er gegen 11.30 seine Fahrt mit dem unbeschädigten Ibiza fortsetzen konnte.

rah