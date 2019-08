Kurz, aber heftig: So war das Unwetter in der Region

Betroffene vor Ort berichteten von umgestürzten Bäumen, die Straßen und die Bahnlinie im Kahlgrund blockierten, Kamine und Dächer, die einfach durch Orkanböen umgeweht wurden, literweise Regen und schwerem Hagelschlag. Laut der Integrierten Leitstelle Bayerischer Untermain kam es zwischen 18 und 21 Uhr zu rund 390 Einsätzen. Die Feuerwehren und das THW des Landkreises befanden sich nach Kreisbrandinspektor Otto Hofmann im Dauereinsatz. Kräfte aus den Kreisen Miltenberg und Main-Kinzig waren hinzualarmiert worden.



Auf der A45 in Richtung Aschaffenburg herrschten zwischen den Anschlussstellen Alzenau-Mitte und Karlstein chaotische Verhältnisse. Ein Baum fiel auf ein Auto und verletzte die Insassin leicht. Zahlreiche weitere Bäume knickten durch das Unwetter um und blockierten teilweise die Straße. Die A45 wurde geräumt, so dass der Verkehr zwischen Alzenau-Mitte und Karlstein abfließen konnte. Der Streckenabschnitt blieb aber zunächst gesperrt.

Auch die Bahnstrecke zwischen Hanau und Aschaffenburg war ebenfalls wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Eine Oberleitung war beschädigt worden.

Schweres Unwetter nahe Alzenau: Baum stürzt auf Auto



In Kahl am Main begann das Gewitter gegen 18.20 Uhr, dauerte nur wenige Minuten und war gekennzeichnet von extrem starken Windböen und haselnussgroßen Hagelkörnern, die im Regensturm durch den Ort gepeitscht wurden. Die Sicht reichte nur wenige Meter weit. Während des Gewitters fiel der Strom aus. Am späten Abend waren die Gemeinden Westerngrund, Schöllkrippen, Schneppenbach, Sommerkahl, Geiselbach und Hofstädten noch ohne Strom.

Das Unwetter deckte auch Dächer ab. Am Bauhof wurde das Dach einer Halle bis zu 30 Meter in die Freigerichter Straße hinein geweht. Ziegel flogen dadurch bis in die Seitenstraße. Keller von Anwohnern liefen voll. Auch hier knickten viele Bäume durch den orkanartigen Wind um. In der Alzenauer Straße krachte ein Baum direkt auf die Eingangstür eines Fitness-Studios und zerstörte ein Vordach.

Dauereinsatz bis spät in die Nacht

Auch die Bahnstrecke von Kahl nach Alzenau war übersät mit Baumstämmen. Teile fielen auch auf abgestellte Autos. Auch hier war die Feuerwehr im Dauereinsatz bis spät in die Nacht.

Am Kahler Campingsee und im gesamten Ortsteil Heide wurden ebenfalls zahlreiche Bäume entwurzelt. Der Sturm hatte einige Bäume richtiggehend entlaubt, das Laub bedeckte die Straßen wie ein grüner Teppich. Auch im Ortsteil Heide waren Straßen durch Bäume blockiert. Mehrere Kamine stürzten um, teilweise wurden Dächer abgedeckt, in der Straße Am Goldberg drang Wasser in mehrere Keller ein.

In Alzenau hat es den Hauckwald sehr mitgenommen, berichtet Bürgermeister Alexander Legler. Auch hier deckte es Dächer verschiedener Häuser ab. Entlang der Staatsstraße 2305 knickten die Bäume in Richtung des Schwimmbads um.

Im Stadtteil Kälberau schlug der Wind einige Fenster der Wallfahrtskirche »Maria zum rauhen Wind« ein, Wasser drang durch die Öffnungen in das Innere des Gebäudes, so Legler weiter. Die Hanauer Straße stand komplett unter Wasser. Im Wald gegenüber des Fraunhofer-Instituts wurde ein Dutzend Bäume entwurzelt.

Von unseren Redakteuren

Pressemeldung der Kreisbrandinspektion:

Nach einem kurzen aber heftigen Sturmereignis mit schweren Sturmböen um die 100 km/h, Hagel und heftigen Niederschlägen entlang der Mainlinie und des Kahlgrundes im Landkreis Aschaffenburg befinden sich die Feuerwehren und das THW des Landkreises im Dauereinsatz.

Beginn der Einsätze war um 18:30 Uhr. Ein sofort heftig ansteigendes Notrufaufkommen veranlasste die Integrierte Leitstelle und Kreisbrandinspektion Aschaffenburg das System Flächenlage für den Inspektionsbezirk 3 (Altlandkreis Alzenau) auszulösen. Die ILS wurde sofort verstärkt um dem Notrufaufkommen Herr zu werden. Die Kreiseinsatzzentrale im Landratsamt übernimmt die Koordinierung der Einsätze.

Es wurden Schwerpunkte gebildet, die mit Kräften aus den nicht betroffenen Landkreisteilen verstärkt wurden. Kräfte aus dem Landkreis Miltenberg und Main-Kinzig wurden hinzualarmiert.

Über 500 Helfer im Einsatz

Aktuell liegen die Einsatzzahlen bei über 390 Einsatzstellen. Über 500 Einsatzkräfte arbeiten aktuell die Einsatzstellen ab, wir gehen davon aus, dass die Einsatzzahlen noch steigen. Von abgedeckten Dächern, Stromausfällen wegen umgeknickter Strommasten, Wasser im Keller und massiv blockierten Straßen und Bahnstrecken ist das komplette Programm der Sturmeinsätze vorhanden.

Zeitweise war die A45 komplett in einer Fahrtrichtung AD Seligenstadt blockiert. Die Bahnstrecke zwischen Kleinostheim und der Landesgrenze sowie die KVG Strecke sind komplett gesperrt. Aktuell sind die Gemeinden Westerngrund, Schöllkrippen, Schneppenbach, Sommerkahl ,Geiselbach und Hofstädten sind ohne Strom.

Die Hintergrunddienste des Roten Kreuzes und der Malteser stehen in Bereitschaft, da die Verkehrssituation zu unübersichtlich ist und einige Straßen nicht passierbar sind. Weiterhin werden von Ihnen und der Verpflegungskomponente des Landkreises aus Hohl die Einsatzkräfte versorgt. Über Verletzte gibt es noch keine Meldungen. Landrat Dr. Ulrich Reuter und der Abteilungsleiter des Sachgebietes Katastrophenschutz Erwin Stenger sind ebenfalls im Einsatz.