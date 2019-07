Külsheim: Polizei sucht Brandstifter

Am Donnerstag, um circa 14.15 Uhr, meldete ein Zeuge einen Flächenbrand im Bereich des Gemeindeverbindungsweges von Külsheim kommend in Fahrtrichtung Hundheim, in der Nähe eines Rapsfeldes. Dort brannte eine trockene Grünfläche direkt neben der Fahrbahn auf einer Breite von knapp 2.50 Metern. Ein weiterer Fall ereignete sich am Freitag an der Landesstraße zwischen Steinbach und Kühlsheim. Dort wurde eine Straßenböschung in Brand gesetzt. Die Feuerwehr rückte in beiden Fällen aus und konnte das Feuer löschen. Der Polizei liegen Hinweise der Brandstiftung vor, sodass Zeugen gesucht werden, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09345 241 an den Polizeiposten Külsheim zu wenden.

mci / Quelle: Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis