Krombach: Glatteis in der Kurve - In die Leitplanke gekracht

Kriminalitätsgeschehen Mülltonnen abgefackelt

Schöllkrippen. In der Silvesternacht, nach Mitternacht, verbrannten im Hof eines Anwesens im Heideweg eine schwarze Rest- und eine braune Biomülltonne im Wert von ungefähr 100 Euro. Ob diese vorsätzlich in Brand gesetzt wurden oder darin abgebranntes Feuerwerk entsorgt wurde, steht nicht fest. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

Polizei Alzenau / ves