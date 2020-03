Kreuzwertheim: Trickdiebstahl in Hotel

Zu einem Trickdiebstahl ist es am Dienstag, gegen 19:30 Uhr, in einem Hotel in der Lindenstraße gekommen. Ein ca. 35-jähriger Mann betrat den Restaurantbereich und lenkte die Hotelbetreiberin ab, während sich eine weitere, bislang unbekannte Person, in die Privaträume schlich. Von dort wurde zu einem späteren Zeitpunkt das Fehlen diverser Schmuckgegenstände festgestellt. Der „Ablenker“ kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 170 cm groß,

schlank,

südländische Erscheinung,

schwarze,

zurückgekämmte Haare,

grau-braunes Sakko mit auffälligem Lederbesatz an den Ellenbogen

Der Mann sprach Englisch mit französischem Akzent und fiel auch noch durch seinen schlacksigen Gang mit herumschlenkernden Armen auf, als er sich in Richtung Ahornweg entfernte. Die zweite unbekannte Person flüchtete durch ein Fenster. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen auch in Bezug auf ein eventuell genutztes Fahrzeug gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Unbekannte am Waldkindergarten

Marktheidenfeld: Unbekannte haben sich in der Zeit von Montag 18:00 Uhr, bis Dienstag, 08:00 Uhr, auf dem Gelände des Waldkindergartens herumgetrieben. Neben umgeworfenen Gegenständen, wurde auch „gezündelt“. Obwohl kein Schaden entstanden ist, werden Spaziergänger, die hilfreiche Beobachtungen gemacht haben, gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0, in Verbindung zu setzen.

stru/ Quelle: Polizei Marktheidenfeld