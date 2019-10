Kreuzwertheim: Fünf Reifen platt gestochen

Am Dienstag, 8.10.19, zwischen 19.45 und 21.30 Uhr, wurden im Kreuzwertheimer Ortsteil Röttbach an zwei Autos insgesamt 5 Reifen platt gestochen. Die Fahrzeuge, ein Opel und ein VW, waren in der Hernsterstraße neben anderen Fahrzeugen geparkt. Möglicherweise wurden sie zielgerichtet angegangen und beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09391/9841-0 an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld zu wenden.

kev/Polizei Marktheidenfeld