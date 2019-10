Kreuzwertheim: Briefkasten aufgebrochen und Briefsendungen entwendet

In den frühen Morgenstunden des Montags trieben unbekannte Täter ihr Unwesen vor dem REWE-Markt in der Lengfurter Straße. Nachdem das Vorhängeschloss einer Zeitschriftenbox aufgebrochen worden war, wurden verschiedene Zeitschriften aus dieser entwendet. Des Weiteren wurde der öffentliche Briefkasten der Deutschen Post aufgebrochen und vermutlich Briefsendungen entnommen. Außerdem randalierten die Täter im Außenbereich des Marktes und warfen diverse Gegenstände um, die allerdings nicht beschädigt wurden. Der angerichtete Sachschaden wird auf 500 € und der Beuteschaden auf 200 € geschätzt. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und möchte wissen, wer ab Samstag, 19.09.19, 12:00 Uhr, bis Montag, 21.10.19, 03:00 Uhr, Post in den öffentlichen Briefkasten am REWE-Markt geworfen hat? Diejenigen Personen mögen sich bitte mit der Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0, in Verbindung setzen.

Unfallflucht nach Beschädigung an Hauswand

Urspringen. 2000 € Schaden richtete ein unbekannter Autofahrer an einer Hauswand an und fuhr anschließend unbekümmert weiter. Am Montag, gegen 05:30 Uhr, fuhr der unbekannte Fahrer eines vermutlich dunklen Audi Avant gegen die Hauswand eines Anwesens in der Steinfelder Straße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Hütte „Gottvaterschenke“ beschädigt

Erlenbach. In der Zeit von Freitag bis Sonntag richteten unbekannte Täter in der Hütte „Gottvaterschenke“, welche in den Weinbergen steht, einen Schaden von 300 € an. Durch in der Hütte gelegtes Feuer ist der Betonboden gesprungen. Wer hat in der Zeit von Freitag bis Sonntag die Hütte genutzt bzw. wer kann Angaben zu einem möglichen Nutzer geben? Derjenige möge sich bitte bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0, melden.

Vorfahrtsmissachtung mit hohem Sachschaden - niemand verletzt

Urspringen. Zu einer Vorfahrtsmissachtung mit 12.500 € Sachschaden kam es am Montag, gegen 08:45 Uhr, in der Rodener Straße. Die 27-jährige Fahrerin eines Ford Focus befuhr die Raiffeisenstraße und wollte nach links in die Rodener Straße einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer von links kommenden 59-jährigen Fahrerin eines Ford Fusion und kollidierte mit dieser. Obwohl beide Autos fahrbereit blieben, entstand vermutlich am Ford Fusion wirtschaftlicher Totalschaden.

Polizeiinspektion Marktheidenfeld