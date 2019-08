Kreis Darmstadt-Dieburg: Stute stirbt an Schnittverletzungen

Ersten Erkenntnissen zufolge lässt die Beschaffenheit der Schnitte nur den Schluss zu, dass dem Tier diese Verletzungen vorsätzlich durch einen Menschen zugefügt wurden. Demnach hat sich ein noch unbekannter Täter in der Zeit zwischen Sonntagabend (18.8.), 20 Uhr und Montagmorgen (19.8.) 9 Uhr, Zutritt zu dem frei zugänglichen Koppelgelände verschafft, um sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Die Polizei in Dieburg hat die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Zusammen mit den Ermittlern der Spurensicherung sind die Beamten von der Dezentralen Ermittlungsgruppe vor Ort und suchen nach Beweismitteln, die Aufschluss zum Tageschehen und dem/den Täter/n geben. In diesem Zusammenhang werden Zeugen dringend gesucht, die zur Tatzeit, aber auch in Tatortnähe, verdächtige Beobachtungen zu Personen und/ oder Fahrzeugen gemacht haben. Alle sachdienlichen Hinweise werden an die Polizei unter der Rufnummer 06071/96560 erbeten.

mci / Quelle: Polizei Darmstadt-Dieburg