Kreativer Briefeschreiber

Der Mann verbüßt aktuell eine Gefängnisstrafe und hatte am Montag Hafturlaub. Am Abend kurvte er mit einem BMW durch Großwallstadt. In der Quellenstraße nahm eine Zivilstreife den polizeibekannten Fahrer gegen 20.50 Uhr ins Visier, denn die Beamten wussten, dass dieser gar keinen Führerschein besitzt. Sie hielten ihn für eine Überprüfung der Dokumente an. »Sie staunten nicht schlecht, als dieser ihnen erklärte, Hafturlaub zu haben und wieder Auto fahren zu dürfen«, berichtet Richard Salzer von der Polizei Obernburg. Der 21-Jährige präsentierte den Beamten eine entsprechende Bescheinigung seiner Justizvollzugsanstalt (JVA), eine Art »Urlaubsbescheinigung«, die bestätigt, dass er sich außerhalb des Gefängnisses aufhalten darf. Zwischen den offiziellen Zeilen war nachträglich eingefügt worden, dass der 21-Jährige ein Auto führen dürfe und bei einer Kontrolle einfach nur das Schreiben vorzeigen müsse. »Die netten Beamten der JVA wünschten ihm in ihrer Bestätigung eine angenehme Heimfahrt und gratulierten recht herzlich zum Hafturlaub«, teilt Salzer mit. Der Mann hatte sich die ungewöhnliche und vor allen Dingen falsche Erlaubnis selbst ausgedacht und per Drucker auf das offizielle Schreiben gebracht. Die Polizisten konnten sich laut Bericht das Lachen nicht verkneifen, denn das »modifizierte Schreiben« des Hafturlaubers strotzte nur so vor Fehlern. Sie nahmen dem Mann die Schlüssel ab, so dass er in seinem Urlaub nun zu Fuß unterwegs sein sollte. Noch vor seiner Haftentlassung erwartet ihn jetzt eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Betäubungsmittelkonsumenten erwischt

Gleich mehrere Betäubungsmittelkonsumenten sind im Laufe des Dienstags von Beamten der Polizei Obernburg mit verbotenen Substanzen erwischt worden. In Elsenfeld am Bahnhof fiel gegen 14.45 Uhr ein Kleinwallstädter einer Zivilstreife auf, da er noch Reste einer zuvor gezogenen „Line“ an der Nase haften hatte. Bei seiner Überprüfung fanden die Beamten im Gepäck des jungen Mannes knapp 5 Gramm Amfetamin vor. Am Montagabend, gegen 21.45 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Obernburg in der Landstraße in Wörth einen Passanten, der kurz vor der Kontrolle einige Gramm Marihuana hinter einer Parkbank entsorgt hatte. In Mömlingen fiel Dienstagfrüh, kurz nach Mitternacht, ein Höchster einer Streife auf, als er im Kühtrieb unterwegs war. Der 18-jährige Mann führte in seiner Bauchtasche eine geringe Menge Marihuana mit, die von den eingesetzten Beamten sichergestellt wurde. Die ertappten Drogenkonsumenten erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Mountainbike entwendet: Elsenfeld, Glanzstoffstraße

Im Laufe des Montags haben Unbekannte vom Fahrradabstellplatz am Bahnhof ICO ein Mountainbike entwendet. Das blaue Rad war leider unverschlossen von seinem Besitzer dort während der Arbeit abgestellt worden. Der Diebstahlsschaden beträgt circa 100 Euro.

Diesel abgezapft: Großwallstadt

Unbekannte haben in den letzten Tagen, zwischen Mittwoch und Montag, im Bereich des Flurbereinigungsweges von einem Iveco-Laster Dieselkraftstoff abgezapft. Die Diebe brachen den Tank des Lasters auf und zapften anschließend circa 50 Liter Kraftstoff ab.

Mauer angefahren: Wörth, Torfeldstraße

Ein noch Unbekannter hat am Montagfrüh, zwischen 07.10 und 08.00 Uhr, eine Hofmauer beschädigt. Der Unbekannte dürfte mit einem Auto im Bereich einer Hofeinfahrt, möglicherweise beim Rangieren, die Grundstücksmauer touchiert haben. Hierbei gingen einige Fliesen der Mauerabdeckung kaputt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

Polizei Obernburg/nle/ienc