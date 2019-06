Kräutermischung sichergestellt

Im Rahmen der Kontrolle händigte der Mann den Beamten freiwillig eine geringe Menge einer verbotenen Kräutermischung aus. Gegen den 30jährigen wird deswegen Anzeige erstattet.

Hafenlohr, Lkr. Main-Spessart

Lavendelbusch ausgerissen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden an einem Anwesen in der Windheimer Str. in Hafenlohr ein Lavendelbusch aus einem Holzpflanztrog ausgerissen. Der ausgerissene Busch wurde anschließend an einem Fußweg in der Nähe des Anwesens abgestellt. Der Schaden beträgt. ca. 100 Euro.

Polizei Marktheidenfeld/mkl