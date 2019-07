Kradfahrerin gestürzt - 57-Jährige leicht verletzt

Auf Höhe der Fußgängerampel am Bahnhof mussten diese Fahrzeuge stark abbremsen. Die Kradfahrerin bremste ebenfalls und stürzte hierbei vom Krad. Sie verletzte sich leicht an der Schulter. Zu einer Berührung mit einem anderen Fahrzeug ist es nicht gekommen. Am Krad Kawasaki entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Wildunfall

Gemünden. Am Donnerstag gegen 23.40 Uhr befuhr ein 40-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 11 von Kleinwernfeld kommend in Fahrtrichtung Harrbach. Hierbei querte ein Reh die Fahrbahn und wurde von seinem Pkw BMW erfasst. Da das vermutlich verletzte Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Verhütete Trunkenheitsfahrt

Gemünden. Am Donnerstagabend gegen 21.50 Uhr wurde der Fahrer eines Pkw Dacia in der Bergstraße zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Da ein Alkotest bei dem 29-jährigen Fahrer einen Wert von 0,5 Promille ergab, wurde die Weiterfahrt unterbunden und dem Fahrer wurde eine Zwangspause auferlegt. Nachdem der Wert kurze Zeit später unter die 0,5 Promille-Grenze gesunken war, durfte er seine Fahrt fortsetzen.

Geparkten Pkw touchiert

Gemünden. Am Donnerstag gegen 18.55 Uhr rangierte eine 68-jährige Autofahrerin in der Kreuzstraße. Hierbei touchierte sie mit der Heckstoßstange ihres Pkw Peugeot das Heck eines ordnungsgemäß geparkten Pkw VW Golf. Da sie die Fahrzeughalterin nicht erreichen konnte, hinterließ sie einen Hinweiszettel und verständigte die Polizei.

Vierkantholz lag auf der Staatsstraße

Burgsinn. Am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr befuhren zwei Pkw-Fahrer die Staatsstraße 2303 von Rieneck in Richtung Burgsinn. Im Auslauf der Berta-Kurve lag mitten auf der Fahrbahn ein Vierkantholz. Zunächst fuhr ein 35-Jähriger über das Kantholz. Hierbei wurde der Unterboden am Pkw Ford beschädigt. Anschließend fuhr noch ein 39-jähriger Skoda-Fahrer darüber und beschädigte sich einen Vorderreifen und eine Felge. Die beiden Geschädigten gaben im Rahmen der Unfallaufnahme an, dass vor ihnen ein Traktor mit Anhänger fuhr. Es wäre daher denkbar, dass das Vierkantholz von der Ladefläche gefallen ist.

Wer hat diesbezüglich etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

asre/ Quelle: Polizei Gemünden