Kradfahrer bei Unfall in Arnstein verletzt

Der Kradfahrer musste ein Vollbremsung machen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte er auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. Der Autofahrer, welcher von einem Zeugen auch angesprochen wurde, war der Meinung, dass er mit dem Unfall nichts zu tun habe und fuhr weiter. Der Autofahrer konnte schnell ermittelt werden. Auf ihn kommt nun unter anderem eine Strafanzeige wegen Unfallflucht zu.

Alkoholisierter Autofahrer in Karlstadt erwischt

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die Polizei gegen 00:10 Uhr von einem Zeugen darüber informiert, dass von einem Restaurant in Karlstadt soeben ein betrunkener Autofahrer weggefahren sei. Er konnte von den Beamten kurz danach an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dort ergab ein Alkoholtest einen Wert von 0,79 Promille. Er musste die Beamten zur Dienststelle begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

vd/Polizei Karlstadt