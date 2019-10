Am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr wurde der Brand mitgeteilt, welcher durch die verständigte Feuerwehr rasch gelöscht werden konnte. Die Polizei ermittelt derzeit wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich zwei junge Männer an der Brandörtlichkeit, von denen einer schwarze, kurze Haare hatte. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu der geschilderten Straftat machen kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Verdächtiger Marihuanageruch am Mainufer

Karlstein a. Main - Großwelzheim. Einen sprichwörtlich guten Riecher hatte am Sonntagabend gegen 18.00 Uhr eine Streifenbesatzung der Polizei Alzenau im Rahmen einer Personenkontrolle zweier junger Männer im Alter von 18 und 19 Jahren am Mainufer. Da von Beiden deutlicher Marihuanageruch ausging, wurden sie einer eingehenden Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde am Boden liegend eine geringe Menge Marihuana sichergestellt. Da keiner der jungen Männer der Besitzer des Marihuanas sein wollte, erwartet nun Beide ein Strafverfahren wegen illegalem Besitz von Betäubungsmitteln.

Polizei Alzenau