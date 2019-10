Kontrolle über Auto verloren und auf dem Dach gelandet

In der Nacht zum Dienstag ereignete sich in der Kurve auf der L3308 nahe B8 ein Verkehrsunfall gegen 00:13 Uhr. Der Fahrer des Autos verlor in der Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug, überschlug sich mehrmals und landete auf dem Fahrzeugdach. Im Schockzustand verließ dieser noch das Fahrzeug und rief über den Notruf 112 Hilfe. Der ersteintreffende Rettungswagen transportierte den Verletzten umgehend in den Schockraum des Klinikums Hanau. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und kontrollierten das Fahrzeug auf auslaufende Betriebsmittel. Nach einer Stunde konnte der Einsatz wieder beendet werden.

Feuerwehr Großkrotzenburg