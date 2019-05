Kontrolle in Großwelzheim: Hanfpflanzen im Rucksack

Nach einem Streit in der Spessartstraße wurde der mitgeführte Rucksack eines jungen Mannes durchsucht. Hierbei konnten eine Dose mit Hanfsamen und ein Blumentopf mit jungen Hanfpflanzen festgestellt werden.

Streit in Kälberau: Nach Polizeieinsatz nochmals zugeschlagen

Alzenau-Kälberau, Lkr. Aschaffenburg. Zwei junge Männer gerieten am Mittwoch gegen 22.45 Uhr in der Bahnhofstraße in Streit. Durch eine Streifenbesatzung konnte die Streitigkeit zunächst geschlichtet werden. Nach dem Abrücken der Polizei schlug ein Jugendlicher seinem Kontrahenten jedoch aus Wut, dass dieser die Polizei verständigte hatte, ins Gesicht. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen.

Zeuge klärt Unfallflucht in Schöllkrippen

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwoch gegen 17.45 Uhr parkte der 81-jährige Fahrer eines Pkw Audi rückwärts aus einer Parklücke in der Aschaffenburger Straße aus. Hierbei stieß er an einen dahinter geparkten Kleintransporter. Trotzdem der Unfallfahrer durch einen Zeugen angesprochen wurde, setzte er seine Fahrt fort. Die hinzugerufene Streife stellte einen Unfallschaden an dem Transporter fest. An der Wohnadresse des Unfallverursachers konnte an dem Pkw Audi ebenfalls eine Eindellung erkannt werden. Der entstandene Unfallschaden wird auf 1200 Euro geschätzt.

Hoher Unfallschaden bei Unfallflucht in Alzenau

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Einen Unfallschaden von circa 3500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrer in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochabend. Der Geschädigte hatte in dieser Zeit seinen grauen Pkw Audi in der Kettelerstraße am Fahrbahnrand abgestellt. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der Unfallverursacher diesen und entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Unfallflucht auf Burgparkplatz in Alzenau

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Als der Fahrer eines Pkw Daimler am Mittwoch gegen 23.00 Uhr vom Burgparkplatz fuhr, kam ihm auf Höhe des Kinos ein Pkw entgegen. Obwohl der Daimlerfahrer auswich, konnte er einen seitlichen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Seine Fahrzeugfront wurde auf der linken Seite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 600 Euro. Der bislang unbekannte Unfallbeteiligte setzte seinen Weg fort. Vermutlich handelte es sich um einen hellen Pkw Opel.

In Schlangenlinien mit Fahrraddurch Dettingen

Karlstein-Dettingen, Lkr. Aschaffenburg. Am Donnerstag gegen 02.00 Uhr wurde die Streifenbesatzung auf einen Mann aufmerksam, der mit seinem Fahrrad die Frankenstraße entlang fuhr. Aufgrund der unsicheren Fahrweise wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es konnte starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Da der Fahrer nicht mehr in der Lage war, einen Alkoholtest zu machen, wurde eine Blutentnahme vorgenommen.

Ohne Fahrerlaubnis in Schöllkrippen erwischt

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch gegen 21.30 Uhr in der Westernstraße stellte sich heraus, dass der 35-jährige Fahrer nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er musste seinen Pkw Hyundai vor Ort belassen und den Weg zu Fuß fortsetzen.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau