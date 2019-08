Kollision zwischen Nissan und Seat in Alzenau - Zeugen gesucht

Gegen 11.15 Uhr fuhr ein 54-jähriger Nissan-Fahrer auf der Burgstraße und wollte auf Höhe des Amtsgerichts nach links in Richtung Markplatz abbiegen. Er blinkte nach links und ordnete sich nach eigenen Angaben zunächst auf der Linksabbiegerspur ein. Dann beschloss der Mann allerdings, anstatt abzubiegen, geradeaus weiterzufahren. In diesem Moment fuhr eine 46-jährige Seat-Fahrerin rechts an ihm vorbei. Als sich beide Fahrzeuge in etwa auf gleicher Höhe befanden, zog der Nissan-Fahrer nach rechts und touchierte dabei leicht den Seat. Dessen Fahrerin fuhr nach rechts, um auszuweichen und stieß dabei gegen eine Grundstücksmauer und ein Verkehrszeichen. Dieses brach bei der Kollision ab und fiel noch auf einen geparkten Opel. Da die beiden Beteiligten bei der Unfallaufnahme widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machten, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Mitsubishi angefahren und geflüchtet: Alzenau

Am Dienstag wurde in der Burgstraße ein abgestellter Mitsubishi angefahren. Der Verursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von 500 Euro. Ein 42-jähriger Mann hatte seinen Mitsubishi um 07.30 Uhr auf den Parkplätzen vor dem Amtsgericht abgestellt. Als er gegen 19 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Zettel an seiner Windschutzscheibe fest. Auf dem Zettel befanden sich die Namen von zwei Zeugen, die beobachtet hatten, wie ein Ford-Fahrer beim Rangieren gegen den Mitsubishi gefahren war. Wie Ermittlungen ergaben, sprachen diese den Fahrer noch auf den verursachten Schaden in Höhe von 500 Euro an, dieser habe sie jedoch ignoriert und sei einfach weitergefahren. Da durch die Aufmerksamkeit der beiden Zeugen auch das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs bekannt ist, sollte der Fahrer zu ermitteln sein. Ihn erwartet eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Cannabisprodukte und verbotene Waffen sichergestellt: Kahl

Am Dienstag gegen 20 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 35-jährigen Mann in der Aschaffenburger Straße. Dabei konnten eine geringe Menge Haschisch und Marihuana sowie ein Schlagring und ein Springmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige zu.

Polizei Alzenau/ienc