Kollision zwischen Auto und Fußgänger

Ein 61-Jähriger befuhr am Mittwoch, um 17 Uhr, mit seinem Opel die Hofgartenstraße, in Richtung Platanenallee, eigenen Angaben zufolge, mit mäßiger Geschwindigkeit. Auf Höhe der Hofgartenklinik wollte ein 62-jähriger Fußgänger die Fahrbahn von links nach rechts überqueren. Hierzu nutzte er nicht den knapp 50 Meter entfernten Fußgängerüberweg. Der Autofahrer übersah aufgrund der dunklen Kleidung und leichter Blendung durch Fahrzeuge des Gegenverkehrs den Fußgänger. Bei der folgenden Kollision erlitt der 62-Jährige diverse, nicht lebensgefährliche, Verletzungen und musste mit dem Rettungswagen ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert werden. Am Opel entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro.

Verkehrsunfall auf der Ebertbrücke

Aschaffenburg. Am Mittwoch, um 13:25 Uhr, befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Fiat samt Anhänger den Westring in Richtung Ebertbrücke. Um zu wenden fuhr er auf Höhe der Darmstädter Straße vom Ring ab und beabsichtigte unter dem Overfly hindurchzufahren. Als er die stadteinwärts führende Darmstädter Straße querte, missachtete er das Rotlicht der Lichtsignalanlage. Anschließend kollidierte er mit einem VW Golf, der auf der B 26 in Richtung Willigisbrücke unterwegs war. Gesamtschaden circa 6.000 Euro.

Betrunkener in der City-Galerie

Aschaffenburg. Bereits am Mittwochmorgen, gegen 11 Uhr, wurde in der City-Galerie ein 50-jähriger Mann aufgefunden, der orientierungslos wirkte. Die alarmierte Polizeistreife stellte eine Alkoholisierung von fast zwei Promille bei ihm fest, worauf er in Gewahrsam genommen wurde und in der Haftzelle seinen „Rausch“ ausschlafen musste.

Marien-Statue sucht Besitzer

Aschaffenburg. Marien-Statue sucht Besitzer Bereits am Montag wurde von einem Gastwirt in der Schloßgasse die im Anhang abgebildete Gottesmutterfigur aufgefunden, 65 Zentimeter hoch und circa 15 Kilogramm schwer. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg erbittet Hinweise zur Herkunft des sakralen Gegenstandes unter der Telefonnummer 06021/857-2230.

Vorfahrt nicht beachtet: Unfall in Großostheim

Großostheim. Am Mittwoch, um 08:15 Uhr, befuhr eine 64-Jährige mit ihrem VW die Zieglershohle in Richtung der Kreuzung am Kirchberg/Niedernberger Straße/Mühlstraße. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah sie einen von rechts kommenden, durch Zeichen 205 (Vorfahrt gewähren) vorfahrtsberechtigten, KIA, der von einer 63-Jährigen gelenkt wurde. Bei der Kollision der Autos entstand ein Gesamtschaden von etwa 6.500 Euro.

Zusammenstoß auf Kreuzung in Waldaschaff

Waldaschaff. Ein 79-Jähriger befuhr am Mittwoch um 18:20 Uhr, mit seinem Skoda die Straße Am Heerbach in Richtung Aschaffenburger Straße. Zeitgleich befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Opel die Aschaffenburger Straße in Fahrtrichtung Bessenbach. Der Skoda-Fahrer missachtete die durch Zeichen 205 (Vorfahrt gewähren) an der Kreuzung gegebene Bevorrechtigung und kollidierte mit dem Opel. Es schlägt ein Gesamtschaden von circa 13.000 Euro zu Buche.

caz/Meldungen der Polizei Aschaffenburg