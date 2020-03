Kollision zwischen Auto und Fußgänger in Aschaffenburg

Eine 59-Jährige ist am Dienstagmorgen, um 05:20 Uhr, mit ihrem VW die Wailandtstraße, von der Großostheimer Straße kommend, entlanggefahren und wollte an der ersten Einmündung nach links abbiegen. Zur gleichen Zeit ist ein 46-jähriger Fußgänger parallel auf dem Fußweg gelaufen. Beim Abbiegen übersah die Autofahrerin in der Dunkelheit den bereits auf der Straße laufenden Fußgänger, der gerade im Begriff war, die Fahrbahn zu überqueren. Es ist im Einmündungsbereich zum Zusammenprall gekommen, wobei der Fußgänger anschließend mit mehreren Prellungen und Schürfwunden ins Klinikum Aschaffenburg gebracht werden musste. Am Auto entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Ladendiebin erwischt

Ein aufmerksamer Kaufhausdetektiv beobachtete am Dienstag, gegen 11 Uhr, in einem Bekleidungsgeschäft in der City-Galerie Aschaffenburg zwei Schülerinnen, wie sie gemeinsam Modeschmuck mitgehen ließen. Bei der Sachverhaltsaufnahme kamen Gegenstände von drei weiteren Läden zum Vorschein. Die 15 und 16 Jahre alten Mädchen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Beute im Wert von knapp 50 Euro wurde an die geschädigten Firmen zurückgegeben.

stru/ Quelle: Polizei Aschaffenburg