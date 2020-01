Kollision - rote Ampel übersehen

Der 78-jährige Fahrer eines VW Polos fuhr über die alte Mainbrücke in Richtung Marktheidenfeld. An der Kreuzung Georg-Mayr-Straße überfuhr er ohne anzuhalten die rote Lichtzeichenanlage und kollidierte mit einem Renault Megane, dessen 71-jährige Fahrerin aus der Georg-Mayr-Straße kam. Es wurde niemand verletzt, aber der VW Polo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Vorfahrtsmissachtung - leicht verletzter Radfahrer

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart Am Mittwochvormittag zog sich ein 60-jähriger Radfahrer bei der Kollision mit einem Auto eine Hüftprellung zu. Die 38-jährige Fahrerin eines Mercedes befuhr gegen 11:45 Uhr die Straße „Am Schloss“ in Richtung Brückenstraße. Im Einmündungsbereich wollte sie nach rechts in die Brückenstraße einbiegen und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Radfahrer, welcher in Richtung Haslocher Straße unterwegs war. Er wurde vom Pkw leicht touchiert, stürzte auf die rechte Körperseite und wurde anschließend leicht verletzt ins Krankenhaus nach Wertheim gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1500 €.

Hakenkreuze auf Motorhaube - 500 € Schaden

Karbach, Lkr. Main-Spessart Ein geparkter Pkw wurde in der Zeit vom 24.12.19 bis 14.01.20 durch mehrere Kratzer im Lack beschädigt. Neben zwei Hakenkreuzen in die Motorhaube zerkratzte der bislang unbekannte Täter außerdem die linke hintere Fahrzeugtüre eines grauen VW. Der Wagen stand im genannten Zeitraum in der Straße „Obere Klimbach“. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.