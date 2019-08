Kollision mit Gegenverkehr in Markt Triefenstein

Der 22-jährige Fahrer eines BMW 320 fuhr von Lengfurt in Richtung Rettersheim. Im Bereich einer Rechtskurve nach dem Ortsausgang von Lengfurt verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und geriet auf regennasser Fahrbahn in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit dem 42-jährigen Fahrer eines Opels Mokka. An beiden Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Eine Leitplanke am Fahrbahnrand wurde umgeknickt.

Auto macht sich selbständig: Marktheidenfeld

1000 Euro Sachschaden verursachte ein rollender VW Polo. Am Dienstag, gegen 17.25 Uhr, stellte die 32-jährige Fahrerin ihren Wagen „Am Maradies“ ab, zog die Handbremse an, legte aber keinen Gang ein. Das Auto rollte kurz darauf auf einen dahinter geparkten Opel Corsa.

Geringer Sachschaden bei Auffahrunfall: Marktheidenfeld

Zu einem Auffahrunfall mit 155 Euro Sachschaden kam es am Dienstag, um 14.45 Uhr, in der Würzburger Straße. Eine 35-jährige Auto-Fahrerin befuhr die Bundesstraße 8 von Erlenbach kommend in Richtung Marktheidenfeld. Am Ortseingang ordnete sie sich an der Kreuzung auf der Rechtsabbiegespur ein und musste verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Diese Situation erkannte ein nachfolgender 20-jähriger Auto-Fahrer aus Unachtsamkeit zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand.

Mängel an Fahrzeugen: Marktheidenfeld

Am Dienstagmorgen fielen einer Polizeistreife gleich zwei Autos auf, an denen Mängel festgestellt wurden. Um 07.45 Uhr wurde bei Altfeld auf der Kreisstraße MSP 31 der 32-jährige Fahrer eines 7er BMW angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Am Auto waren die beiden vorderen Fahrzeugscheiben mit Folien abgedunkelt. Diese mussten auf Anordnung des Polizisten vor Ort entfernt werden. Anschließend wurde die Weiterfahrt gestattet. Eine Anzeige folgt.

Am Äußeren Ring fiel der Polizeistreife gegen 08:45 Uhr ein während der Fahrt telefonierender Autofahrer auf, sodass er angehalten wurde. Bei der Kontrolle stellten die Beamten diverse Verstöße durch Nichteintragungen von Kfz-Teilen am Fahrzeug fest. Die Kombination von Fahrwerk, Distanzscheiben und Reifen entsprachen nicht der Eintragung. Deshalb wurde direkt zur TÜV-Stelle in Marktheidenfeld gefahren und der Wagen überprüft. Nach dortiger Bestätigung der Mängel wurde die Weiterfahrt unterbunden. Auch hier wird eine Anzeige wegen Verstoß gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung erstattet.

Polizei Marktheidenfeld/ienc