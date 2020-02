Körperverletzungen hinter Frammersbachs Gemeindehaus - mit bis zu 2,6 Promille

Beim Eintreffen fanden die Beamten einen 20-Jährigen verletzt am Boden liegend vor. Der junge Mann klagte über Schmerzen im Brust- und Bauchbereich. Vor Ort meldeten sich noch jeweils zwei 18-jährige und zwei 21-jährige Männer mit Prellungen und Schürfwunden verletzt. Das Geschehen ließ sich vor Ort nicht aufklären. Alle Beteiligten waren erheblich alkoholisiert. Die festgestellten Atemalkoholwerte lagen zwischen 0,95 bis 2,6 Promille.

Die Polizeiinspektion Lohr bittet Zeugen des Geschehens, sich unter der Tel. 0935278741-0 zu melden.

Mann weicht Kopfnuss aus und verletzt Frau

Frammersbach, Nach dem Faschingszug, gerieten am Samstagabend, gegen 20.40 Uhr, vor dem E-Center, ein 30-jähriger und ein 21-jähriger Mann in Streit. Als der 21-Jährige seinem 30-jährigen Gegner einen Kopfstoß verpassen wollte, konnte dieser gerade noch ausweichen. Allerdings verletzte der An-gegriffene dabei eine hinter ihm befindliche 52-jährige Frau versehentlich. Die beiden Streithähne waren deutlich alkoholisiert. Die Beamten sahen sich veranlasst, den 21-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen.





Unfallflucht

Lohr. In der Zeit von Freitag, 16.30 Uhr bis Samstag, 1.30 Uhr, parkte ein blauer VW-Passat mit DN…-Kennzeichen, in der Straße „Valentinusberg“. Anschließend musste der Nutzer feststellen, dass der vordere linke Kotflügel beschädigt worden war. Offenbar hatte ein anderes Auto den Passat beim Wenden oder Rangieren gestreift. Der Verursacher entfernte sich, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 €.

Die Polizeiinspektion Lohr erbittet Hinweise unter Tel. 09352/8741-0.

Randale in der Lohrer Graben-/Anlagenstraße

Lohr. Am Samstagabend, gegen 22.10 Uhr, meldete ein Anwohner eine Auseinandersetzung zwischen jungen Leuten vor der Alten Turnhalle. Den eingetroffenen Polizeibeamten gegenüber gaben sich die Beteiligten „zugeknöpft“, aber offensichtlich gab es keine Verletzten zu beklagen. Es stellte sich lediglich heraus, dass ein 20-Jähriger aus dieser Gruppe, in der Grabenstraße, eine Glasflasche gegen eine Fensterscheibe geworfen hatte. Der Werfer war mit 1,46 Promille alkoholisiert. Die beworfene Fensterscheibe wies einen Sprung auf.

1,18 Promille im Blut



Lohr.Steinbach. Am Sonntagmorgen, gegen 3.30 Uhr, hielten Beamte der Lohrer Polizei in der Buchentalstraße einen Pkw an. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass 37-jährige Fahrer einen Atemalkoholwert von 1,18 Promille hatte. Die Beamten brachten den 37-jährigen zur Blutentnahme und stellten seinen Führerschein sicher.

Polizei Lohr/mkl