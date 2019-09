Körperverletzung und Sachbeschädigung in Altenbuch

Zum Tatzeitpunkt wurde ein Pkw-Fahrer, der gerade seinen Pkw geparkt hatte und aus diesem aussteigen wollte, von einem vorbeilaufenden männlichen Passanten auf sein Parkverhalten angesprochen. Während des Gesprächs stieß der Fußgänger (Passant) mehrmals die Fahrertüre zu und quetschte hierbei den linken Unterschenkel des im Aussteigen begriffenen Pkw-Fahrers ein. Dieser erlitt hierdurch Schmerzen und am Pkw (Fahrertüre) entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 300 Euro. Anschließend lief der Fußgänger einfach weiter. Durch Zeugen des Vorfalls konnte der Täter im Nachgang durch die aufnehmende Polizeistreife ermittelt werden. Den pöbelnden Fußgänger erwartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Betrunkener Autofahrer in Kirchzell

Kirchzell. Am 14.09.2019, gegen 23:50 Uhr, wurde bei Kirchzell, auf der Staatsstraße 2311, der Fahrer eines Pkw, Renault, durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Miltenberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Aufgrund des Alkomatenwertes musste sich der Pkw-Fahrer einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren, wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Weiterfahrt des Pkw-Fahrers wurde vor Ort unterbunden und der Fahrzeugschlüssel polizeilicherseits vorübergehend sichergestellt.

Verkehrsunfall in Kleinheubach - Fahrerflucht

Kleinheubach. Am 14.09.2019, gegen 07:45 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße, in Kleinheubach, ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Lkw, Isuzu, kam hier mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Thuja-Hecke, die ein Gartengrundstück begrenzte. Die Hecke, sowie ein auf dem Grundstück befindliches Gewächshaus wurden hierbei erheblich beschädigt. Der durch den Unfallverursacher entstandene Sachschaden an der Hecke, sowie am Gewächshaus wird auf ca. 5000 Euro beziffert. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der Unfallverursacher, ohne eine Schadensregulierung mit dem geschädigten Grundstückseigentümer zu ermöglichen. Ein Zeugenhinweis führte die eingesetzte Polizeistreife, die den Verkehrsunfall aufnahm, zum Unfallverursacher. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren, wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Verkehrsunfall mit Sachschaden in Großheubach

Großheubach. Am 14.09.2019, gegen 10:10 Uhr, ereignete sich in Großheubach, an der Einmündung der Röllbacher Straße in die Hauptstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Piaggio (Ape). Der Fahrer eines Pkw, Audi befuhr hier mit seinem Fahrzeug die Röllbacher Straße in Großheubach ortseinwärts und bog anschließend, an der Einmündung dieser in die Hauptstraße, nach links in die Hauptstraße ab. Hierbei übersah er den, von links kommenden, in der Hauptstraße fahrenden, bevorrechtigten Piaggio-Ape-Fahrer. Im Einmündungsbereich beider Straßen kam es dann zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden in einer Höhe von ca. 2700 Euro.

mci / Quelle: Polizei Miltenberg